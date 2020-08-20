Правительство выделило 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
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Правительство России выделило 5 млрд рублей на закупку новых школьных автобусов в регионах страны. Соответствующая информация представлена на сайте кабмина.
Данное распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что будет закуплено не менее 2100 единиц техники.
Большая часть автобусов будет применяться в сельской местности и отдаленных районах, а поставщиками станут высоколокализованные российские производители.
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