Эксперт перечислил признаки телефонных номеров мошенников
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как распознать мошенников по номеру телефона. Об этом сообщает агентство «Прайм».
По его словам, они зачастую используют короткие, городские номера или номера с кодом, отличающимся от +7. Как правило, они начинаются на 8-809.
Он призвал не называть незнакомым лицам свои банковские данные, CVC-коды и коды из СМС, даже если собеседник представился сотрудником банка. Если у вас возникнут подозрения, Куканов настоятельно рекомендует сразу прекращать разговор и бросать трубку.
Эксперт добавил, что узнать хозяина номера телефона можно с помощью приложений-определителей номеров. Такие приложения также предупреждают, когда вам звонят для проведения соцопроса или с целью распространения спама.