Назван самый богатый силовик РФ

Больше всех из российских силовиков в 2019 году заработал заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика.

По данным МВД России, Шулика задекларировал в 2019 году доход в 26,7 млн руб.

Всего у генерал-лейтенанта полиции в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тыс. кв м, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

В 2018 году Шулика задекларировал чуть более 4 млн руб.

Виталий Шулика был назначен на пост заместителя главы МВД в декабре 2017 года. Ранее он занимал должность замначальника Управления «П» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министра внутренних дел.

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