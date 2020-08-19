Минэнерго: спрос на нефть восстановился до 90% докризисного уровня

Спрос на рынке нефти на данный момент восстановился до 90% от уровня, который фиксировался до вызванного пандемией кризиса, заявил министр энергетики России Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новака, на рынке нефти наблюдается значительное снижение волатильности и переход к стадии сокращения запасов.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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