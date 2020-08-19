Мишустин и премьер Белоруссии провели телефонный разговор

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ряд вопросов, связанных с энергетикой. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

Отмечается, что они обсудили конкретные задачи по наращиванию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Белоруссией, а также «углублению кооперации в энергетике, промышленности и других областях».

В российском правительстве также указали, что главы кабминов в ходе беседы «согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства».

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