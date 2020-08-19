Кабмин выделит 3 млрд рублей на переобучение потерявших из-за коронавируса работу

Правительство выделит 3 млрд рублей на переобучение россиян, которые лишились работы из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, кабмин продолжает помогать людям, пострадавшим из-за распространения COVID-19.

«В том числе тем, кто остался без работы», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 22 млн, умерли более 780 тыс. пациентов, выздоровели свыше 14 млн человек.

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