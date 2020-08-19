Власти Москвы опровергли слухи о закрытии предприятий на фоне COVID-19

Власти Москвы не намерены вновь закрывать предприятия города из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, передает ТАСС.

По его словам, ситуация с COVID-19 в Москве стабильная.

«В любом случае, город готов к любому варианту развития ситуации, и мы не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств», — пояснил Ефимов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили еще 4 828 новых случаев коронавируса

— В России провели больше 33,2 млн тестов на коронавирус

— В Москве выздоровели более 200 тысяч пациентов с коронавирусом