США и Китай нарастили число авиарейсов между двумя странами
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Американский Минтранс разрешил авиакомпаниям США и Китая вдвое увеличить число авиарейсов между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.
«Минтранс США издал указ, который позволит четырем китайским авиакомпаниям, в настоящее время осуществляющим регулярные пассажирские перевозки в США, увеличить количество рейсов туда и обратно до восьми в неделю», — говорится в сообщении.
По данным Минтранаса, этот совокупный объем услуг эквивалентен общему числу рейсов, которые китайские авиационные власти разрешили выполнять американским авиаперевозчикам.
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