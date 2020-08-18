Минпромторг России предложили запустить маркировку молока, кефира и сыров

Минпромторг РФ подготовил проект постановления о сроках введения маркировки молочной продукции. Документ появился на портале проектов нормативных правовых актов.

В нем предлагается начать маркировать с 20 января 2021 года несгущенное молоко и сливки со сроком хранения от 28 суток. Молоко и сливки, которые можно хранить менее 28 дней, а также сыр, сливочное масло, творог и безалкогольные напитки с молочным жиром — с 1 июля 2021 года. А пахты, йогурт, кефир и прочее — с 1 октября 2021 года.

Притом крестьянским хозяйствам, которые осуществляют розничную торговлю созданной молочной продукции, хотят отложить обязательную маркировку до 1 октября 2022 года.

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