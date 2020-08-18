Танкаев: решения Минфина сделали реализацию проекта ВНХК невозможным

Фискальная политика правительства резко ухудшила экономику стратегически важного и чрезвычайно выгодного для страны проекта по созданию нефтехимического кластера на Дальнем Востоке, считает директор Инфо-ТЭК Терминал Рустам Танкаев.

«Не было принято предложение об установлении логистического коэффициента 2.0 для расчета возвратного акциза для НПЗ, расположенных на Дальнем Востоке, и обеспечивающего рентабельность нефтепереработки. Также, были отменены пошлины на прямогонный бензин (нафту) и установлен недостаточный уровень возвратного акциза на нафту. Не было принято практических решений о выделении бюджетного финансирования для создания инфраструктуры, необходимой проекту», — отметил эксперт.

По расчетам Инфо-ТЭК Терминал, в 2017 году до завершения большого налогового маневра IRR проекта ВНХК составлял 10-15%.

«В результате принятых Минфином РФ решений, отсутствия законодательного механизма, обеспечивающего неизменность налогового режима, а также с учетом отсутствия решений о бюджетном финансировании наиболее дорогостоящих объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта, IRR проекта ВНХК стала отрицательной. На мой взгляд, регулятор должен гарантировать стабильные фискальные условия, обеспечивающие рентабельность стратегического нефтехимического проекта на Дальнем Востоке», — констатировал Танкаев.

Как известно, «Роснефть» на протяжении нескольких лет работала в направлении подготовки и реализации проекта ВНХК. Необходимые капиталовложения в проект оценивались экспертами в объёме до 1,5 трлн рублей на весь жизненный цикл проекта. На протяжении ряда лет НК прилагала все возможные усилия для получения соответствующей поддержки на федеральном уровне, однако её инициативы не были поддержаны регулятором. Напротив, за последние годы в Налоговый кодекс были внесены десятки существенных изменений, прямо и негативно влияющих на инвестиционные проекты в нефтепереработке и нефтехимии. Однако при наличии привлекательных и гарантированно стабильных фискальных и регуляторных условий «Роснефть» и ее партнеры будут готовы вернуться к реализации проекта ВНХК.