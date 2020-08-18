Делягин: «Роснефть» готова вернуться к проекту ВНХК при стабильном налоговом режиме

Отсутствие в Российской Федерации стабильного налогового режима, а также решения правительства РФ по завершению большого налогового маневра в нефтяной отрасли, разработанные и принятые в одностороннем порядке, не позволили проекту ВНХК достичь уровня рентабельности аналогичных нефтехимических проектов, реализуемых в США и на Ближнем Востоке (IRR 25%-30%) и сделали невозможной его реализацию в текущих налоговых условиях, считает Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации.

Как известно, «Роснефть» на протяжении нескольких лет работала в направлении подготовки и реализации проекта ВНХК. Необходимые капиталовложения в проект оценивались экспертами в объеме до 1,5 трлн рублей на весь жизненный цикл проекта. На протяжении ряда лет НК прилагала все возможные усилия для получения соответствующей поддержки на федеральном уровне, однако её инициативы не были поддержаны регулятором. Напротив, за последние годы в Налоговый кодекс были внесены десятки существенных изменений, прямо и негативно влияющих на инвестиционные проекты в нефтепереработке и нефтехимии. Однако при наличии привлекательных и гарантированно стабильных фискальных и регуляторных условий «Роснефть» и ее партнеры будут готовы вернуться к реализации проекта ВНХК.

«Кстати не так давно крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco впервые раскрыла свои финансовые показатели. И главным сюрпризом стало то, что на продажи нефти приходится только половина выручки Saudi Aramco, остальные доходы – это нефте и газохимия, — рассуждает Делягин. — Следует отметить, что, если бы российское правительство и, в первую очередь, наши фискальные ведомства задумывались о стратегических долгосрочных интересах страны, для этого проекта были бы создан режим наибольшего благоприятствования».

Реализация проекта позволила бы решить проблему локального дефицита и высоких цен на моторные топлива на Дальнем Востоке и заложить основу для создания нефтехимического кластера в регионе, уверен эксперт.

«Комплекс ВНХК также позволил бы максимально эффективно использовать конъюнктуру рынка Азиатско-Тихоокеанского региона и экспортировать конечную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости. Государству выгодно реализовать проект, который не только предоставил бы нам возможность чрезвычайно выгодно монетизировать сырьё из Восточной Сибири, но и открыл бы для нас рынки Китая и стран АТР, которые являются основным потребителем нефтехимической продукции», — пояснил экономист.