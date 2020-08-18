Мишустин оценил план комплексного развития Магадана от КБ «Стрелка»

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сделать территориальное планирование основой развития инфраструктуры городов. Заявление глава правительства сделал в рамках рабочей встречи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, который рассказал ему о подготовленном КБ «Стрелка» мастер-плане комплексного развития Магадана.

«Очень важно, чтобы территориальное планирование, которое вы сейчас показываете, было основой развития инфраструктуры наших городов. Это так важно – продумывать и зонировать комплексно точки, чтобы людям было удобно и красиво. А вообще здорово смотрится, и план развития территории классный!» — сказал Мишустин.

Мастер-план развития столицы Колымы, подготовленный КБ «Стрелка», предполагает масштабное строительство, а также реконструкцию и оптимизацию инженерной инфраструктуры. В рамках его реализации будет построено 230 тысяч кв. метров жилья, благоустроено более 30 га городской территории, создано около 20 социальных и образовательных объектов, а также восстановлена экосистема реки Магаданки.

Как прогнозируют разработчики, при успешной реализации плана в городе дополнительно появятся около 4 тысяч рабочих мест в сферах, не связанных с добывающей отраслью, — образовании, социальной сфере, в строительстве и сфере услуг.

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