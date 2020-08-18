Правительственный пул журналистов возвращают в Москву бортом МЧС

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Журналисты правительственного пула, сопровождавшие председателя правительства РФ Михаила Мишустина в... Журналисты правительственного пула, сопровождавшие председателя правительства РФ Михаила Мишустина в...
Журналисты правительственного пула, сопровождавшие председателя правительства РФ Михаила Мишустина в...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Пул журналистов, которые сопровождают премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, возвращается в Москву специальным бортом МЧС.

Как сообщил корреспондент «Газеты.Ru» Рустем Фаляхов, освещающий визит главы правительства, в самолете летят как заразившиеся сотрудники СМИ, так и контактные. Кроме того, по прилете в Москву всех журналистов поместят в обсерватор.

Первых заразившихся коронавирусной инфекцией журналистов выявили во время работы делегации в Петропавловске-Камчатском. Затем еще у шести человек из правительственного пула оказались положительные тесты на коронавирус. После этого пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заверил, что случившееся не повлияет на график рабочей поездки Мишустина.

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