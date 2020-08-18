Правительственный пул журналистов возвращают в Москву бортом МЧС

Пул журналистов, которые сопровождают премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, возвращается в Москву специальным бортом МЧС.

Как сообщил корреспондент «Газеты.Ru» Рустем Фаляхов, освещающий визит главы правительства, в самолете летят как заразившиеся сотрудники СМИ, так и контактные. Кроме того, по прилете в Москву всех журналистов поместят в обсерватор.

Первых заразившихся коронавирусной инфекцией журналистов выявили во время работы делегации в Петропавловске-Камчатском. Затем еще у шести человек из правительственного пула оказались положительные тесты на коронавирус. После этого пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заверил, что случившееся не повлияет на график рабочей поездки Мишустина.

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