Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в Минэкономразвития.

В настоящее время эквайринг для МСП достигает в среднем 1,5–2,5%. Для предприятий с ежегодным оборотом менее 24 млн руб. в год возможные дополнительные расходы будут увеличены на 3–5%, что выгоднее полученной экономии за счет снижения ставки эквайринга.

Прибыль от комиссии идет в том числе на программы лояльности. При этом ряд кредитных организаций могут вовсе отказаться от кэшбэка.

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