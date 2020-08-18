Мишустин дал старт проекту Амурского ГХК

Премьер-министр России Михаил Мишустин посредством видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) «Сибура», передает корреспондент «Газета.Ru».

Глава кабмина отметил, что «за очень короткий срок в Амурской области появится новый завод-гигант с самым современным производством на основе современных информационных технологий».

«Запуск этого производства — это, конечно, такие мощные инвестиции в будущее, то есть в Амурской области мы создаём точку роста, даем импульс к развитию всей экономики региона», — сказал Мишустин.

Отмечается, что проект Амурского ГХК предусматривает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 млн т. в год — 2,3 млн т. полиэтилена, а также 400 тыс. т. полипропилена.

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