Суверов: «Роснефть» уходит в отрыв от конкурентов

После публикации консенсуса по отчетности акции «Роснефти» уходят в отрыв от конкурентов, в частности, «Лукойла» и «Газпрома», рассказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Если мы посмотрим графики, то увидим, что акции «Роснефти» в последние дни в среднем на 3 – 5% лучше, чем у конкурентов. После публикации отчетности стало понятно: худшие опасения не подтвердились – чистая прибыль оказалась выше консенсуса в 4,5 раза», — пояснил экономист.

По его словам, инвесторы помимо прочего обратили внимание на контроль над издержками со стороны «Роснефти»

«Ну и плюс, естественно, это сказывается на восприятии компании. Отчет произвел, в целом, благоприятное впечатление», — говорит Суверов.

«Наверное, есть надежда на улучшение ситуации в третьем и четвертом кварталах по мере восстановления цен на нефть и дальнейшей программы контроля над издержками, которую анонсировала компания», — резюмировал он.