Все шахты «Беларуськалия» прекратили выдачу руды из-за забастовки

Все шахты «Беларуськалия» (БКК) в Солигорске прекратили полностью прекратили работу из-за забастовки шахтеров, сообщает TUT.by со ссылкой на заявления сотрудников предприятия.

Отмечается, что шахтеры присоединились к стачкам, которые проходят по всей стране в знак протеста против фальсификаций на выборах и насилия к протестующим со стороны белорусских силовиков.

«Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика», — заявили в стачечном комитете предприятия.

По словам протестующих шахтеров, в настоящее время руководство обсуждает с сотрудниками безопасную остановку предприятия, чтобы потом без проблем запустить его обратно.

Также бастующие обещали вскоре устроить акцию протеста у ворот предприятия, если их требования не будут выполнены, отмечает издание.

БКК — один из крупнейших мировых поставщиков калийных удобрений на международный рынок.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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