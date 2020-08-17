Японские власти пытались инициировать слияние Nissan и Honda

Японские власти пытались подтолкнуть автопроизводителей Nissan и Honda к переговорам о слиянии. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источник.

Поводом для такого поведения японских властей стала их обеспокоенность ростом конкуренции, вызванной ростом спроса на беспилотные электромобили.

Кроме того, были обеспокоены будущим компании Nissan, которая может оказаться в уязвимом положении в случае крушения партнерства с Renault после ареста Карлоса Гона — бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi.

Отмечается, что Nissan и Honda отвергли идею слияния, переговоры не состоялись.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей. В настоящее время Карлос Гон находится в Ливане.

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