МВД перекрыло канал незаконного вывода миллиардов рублей из России

Сотрудники МВД совместно с представителями ФСБ перекрыли канал вывода денег из России по исполнительным производствам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Отмечается, что мошенники создавали фиктивные задолженности между подконтрольными им организациями. Далее представитель якобы обанкротившейся компании обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга, а после вынесения судебного решения исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов.

Потом с банковского счета «должника» списывались деньги на счет ФССП. Истец просил перечислить деньги на расчетный счет принадлежащей ему компании, зарегистрированной за рубежом.

Таким образом, по словам Волк, за границу незаконно выводились миллиарды рублей. Возбуждено уголовное дело.

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