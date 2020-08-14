ЦБ ответил на предложение выпустить 300-рублевые купюры с Екатеринбургом
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Банк России не будет выпускать 300-рублевые купюры с видами Екатеринбурга, сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Совет директоров Банка России принимает решение о необходимости внесения изменений в номинальный ряд банкнот, исходя из экономической целесообразности. На данный момент выпуск такой купюры не планируется», — заявили в ЦБ.
Ранее депутат Екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков предложил главе регулятора Эльвире Набиуллиной выпустить в честь 300-летия города 300-рублевые купюры с видами мэрии, городского цирка или известного дома Севастьянова.
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