Минский тракторный завод приостановил работу из-за забастовки
Некоторые цехи Минского тракторного завода приостановили работу из-за несанкционированной забастовки рабочих, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя МТЗ.
«В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена», — сказал представитель.
Он добавил, что пока непонятно, какие цехи и на какой срок не работают. Митингующие также пока не выдвинули требований.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведены уголовные дела.
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