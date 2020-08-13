Россияне смогут пополнять банковские карты в кассах магазинов

У жителей России появится возможность пополнять банковские карты или снимать с них наличные в кассах магазинов, передают «Известия».

По данным издания, пилотный проект в ближайшие месяцы запустит Промсвязьбанк, а перспективы его запуска рассматривают Ак Барс Банк, «Дом.РФ», крымский РНКБ и Visa.

В Промсвязьбанке рассказали, что для зачисления денежных средств на карту, с нее необходимо будет сделать покупку в магазине.

В банке считают, что услуга будет востребована в удаленных населенных пунктах со слабо развитой инфраструктурой по приему платежей. Сервис пополнения в удаленных населенных пунктах уже реализовал Почта Банк, установив 56 тыс. терминалов с данной функцией практически во всех почтовых отделениях России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число банковских карт достигло исторического максимума в России

— Эксперт назвал опасные места для оплаты банковской картой