Абызову предъявили окончательное обвинение

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Ему и 11 его сообщникам предъявлено окончательное обвинение в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Следствие намерено приступить к ознакомлению обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения, добавили в ведомстве.

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