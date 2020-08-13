Названы три отрасли, лучше всех пережившие период самоизоляции в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал три отрасли, которые лучше других пережили период самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Мы выявили топ-3 отраслей, которые смогли превысить докризисные показатели, использовав период пандемии, как дополнительный стимул к развитию», — рассказал Ефимов.

По его словам, с периодом «турбулентности» лучше всего справились строительная отрасль, обеспечение безопасности и управления, а также область телекоммуникаций, информации и связи.

Кроме того, самоизоляция оказала мощный стимулирующий эффект на все виды онлайн-сервисов и службы доставки.

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