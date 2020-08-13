Рязанские власти прокомментировали доход в 10 млн рублей дочери губернатора

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова заработала 10 млн рублей в 2019 году благодаря продаже зарегистрированного на нее имущества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Дениса Арапова.

По его словам, на девочку были зарегистрированы объекты имущества, о чем было указано в декларации 2018 года.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в размере 10 млн рублей.

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