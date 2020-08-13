Альфа-Банк начал выдавать ипотеку через Яндекс.Недвижимость

На Яндекс.Недвижимости теперь появилась возможность оформить ипотеку в Альфа-Банке на строящееся или готовое жилье со специальной скидкой до 0,4%, говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 13 августа.

На сервисе появился калькулятор для расчета точных условий. Прямо из него можно перейти в личный кабинет заемщика Альфа-Банка и подать документы на ипотеку.

Отмечается, что при приобретении через «Яндекс.Недвижимость» квартиры в ипотеку можно получить ставку 8,19% (базовая ставка 8,59% со скидкой 0,4%). При соответствии же стоимости объекта и первоначального взноса условиям ипотеки с государственной поддержкой ставка будет 6,5%.

«Для нас очень важны совместные партнерские проекты — они позволяют добиться высоких результатов за счет синергии опыта, ресурсов, клиентов обеих сторон», — директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

«Наша ипотека на одном из крупнейших в стране онлайн-классифайдов в сфере недвижимости поможет клиентам решить вопрос с финансированием покупки жилья, и сейчас, когда экономическая активность начала восстанавливаться после коронакризиса, это особенно актуально», — подчеркнул Пятков.

«Мы хотим предложить пользователям удобный сервис, где они могут не только выбрать жилье и убедиться в достоверности информации в объявлении, но также получить финансирование на его приобретение и решить другие задачи в рамках предстоящей сделки. Партнерство с Альфа-Банком — первый шаг в этом направлении», — отметил в свою очередь руководитель сервиса «Яндекс.Недвижимость» Илья Тихомиров.