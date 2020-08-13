Несовершеннолетняя дочь рязанского губернатора задекларировала доход в 10 млн рублей

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в размере 10 млн рублей, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.

Это вдвое больше дохода ее отца, который задекларировал 4,3 млн. У губернатора во владении нет ни квартиры, ни автомобиля. Любимов и его супруга пользуются квартирой площадью 205 кв. метров. За женой числится машина Audi Q7, ее доход за 2019 год составил 1,8 миллиона рублей.

Наибольший доход в семье задекларировала несовершеннолетняя дочь губернатора. Кроме того, в ее владении значатся две квартиры – площадью 92 и 127,7 кв. метров, кладовка площадью 2,2 кв. метра и машиноместо площадью 16,7 кв. метра.

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