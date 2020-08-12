Эксперт: Архангельск сможет нарастить экономический потенциал, привлекая в регион ведущие российские компании

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский оценил итоги встречи представителей «Роснефти» с властями Архангельской области.

«Архангельский губернатор Александр Цыбульский – государственник, поэтому на первом плане у него вопросы отстаивания и продвижения государственных интересов, от Северного морского пути, Арктики, Крайнего Севера до сохранения истории России. Одной из ключевых задач врио губернатора является наращивание экономического потенциала. Как за счет развития малого предпринимательства или традиционных для Архангельской агломерации лесопереработки, логистики, рыбной отрасли, так и благодаря приходу в регион ведущих российских и международных компаний», — отметил эксперт.

Бенчмарком в этом направлении видится кейс НК «Роснефть», подчеркнул Кричевский.

«Во-первых, «Роснефть» в июле 2020 года заключила Соглашение о сотрудничестве с Архангельской областью сроком на пять лет. Документ предусматривает взаимодействие в сфере нефтепродуктообеспечения и энергетики, промышленной и экологической безопасности, реализации образовательных проектов.

Во-вторых, «Роснефть» приняла решение увеличить вдвое перевалку нефтепродуктов для северного завоза через терминал в Архангельске. (После модернизации оборудования на терминале «Роснефти» отгрузка нефтепродуктов для северного завоза достигнет 110 тыс. т, что вдвое превысит показатели прошлого года).

В-третьих, «Роснефть» увеличит отгрузки через морской порт Архангельска металлоконструкций и оборудования на проекты компании по освоению месторождений Арктической зоны, прежде всего, для проекта «Восток-Ойл».

В-четвертых, «Роснефть» через дочернее общество ООО «РН-Северо-Запад» будет увеличивать реализацию моторного топлива высшего экологического стандарта, что имеет как коммерческое, так и огромное социальное значение для северян.

В-пятых, «Роснефть» намерена продолжить развитие в Архангельской области корпоративной системы непрерывного образования, включающей довузовскую подготовку школьников в «Роснефть-классах» и сотрудничество с САФУ в области подготовки студентов и совместных научно-технических разработок», — говорит эксперт.

«Александр Цыбульский, как опытный политик федерального уровня, безусловно, крайне далек от шапкозакидательских настроений. Цыбульский – реалист, прагматик, который очень хорошо понимает интересы региона и готов их отстаивать», — резюмировал Кричевский.