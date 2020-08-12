Представители «Роснефти» обсудили с властями Архангельской области развитие нефтепродуктообеспечения региона

Представители ПАО «НК «Роснефть» и правительства Архангельской области в ходе рабочей встречи рассмотрели предложения по размещению АЗС Компании на трех основных трассах, в том числе на популярных туристических маршрутах.

На территории Архангельской области ООО «РН-Северо-Запад» (дочернее общество НК «Роснефть») реализует моторное топливо на 35 АЗК/АЗС. Всё моторное топливо соответствуют высшему экологическому стандарту «Евро-5».

Сеть АЗС «Роснефти» применяет многоступенчатую систему контроля качества, что гарантирует поставку потребителям высококачественного топлива. Автозаправочные станции «Роснефти» отличает широкий ассортимент сопутствующих товаров, который постоянно расширяется.

Стороны также обсудили возможность увеличения поставок нефтепродуктов крупным промышленным потребителям Архангельской области.

По итогам встречи стороны предложили создать рабочую группу с участием представителей НК «Роснефть» и профильных министерств Правительства Архангельской области.