Умер американский миллиардер Самнер Редстоун

В возрасте 97 лет скончался американский миллиардер Самнер Редстоун. Об этом сообщает CNBC.

Редстоун являлся контролирующим акционером холдингов Viacom и CBS, он был одним из самых влиятельных медиамагнатов мира. Ему удалось превратить семейную сеть кинотеатров в многомиллиардную империю.

В ноябре 2019 года его состояние оценивалось в $3,9 млрд.

Известно, что Редстоун является потомком русских эмигрантов. В молодости он был военным корреспондентом.