Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.

«Ущерб от беспорядков в Минске, по предварительным данным, превышает Br 500 тыс.», — говорится в сообщении.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета результатов избиркомов, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.

За три дня протестов были задержаны несколько тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Журналистам из РФ предоставили статус подозреваемых по делу о беспорядках в Минске

— В Белоруссии в ходе протестов задержали 9 граждан Украины и избили фотокорреспондента

— Следствие возбудило 17 уголовных дел по факту беспорядков в Белоруссии