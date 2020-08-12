Призывавший выходить на улицы аккаунт компании «Савушкин продукт» назвали фейком

В белорусской компании «Савушкин продукт» назвали фейковым аккаунт в Twitter, с которого был опубликован призыв участвовать в протестах против итогов президентских выборов в Белоруссии.

«Это фейковый аккаунт. Сейчас мы разбираемся с этим. Это точно не наш аккаунт. Там опубликована недопустимая информация, порочащая репутацию компании. Поэтому сейчас разбираемся», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Накануне пользователь социальной сети под ником «Савушкин» опубликовал запись от лица компании. В ней он заявил, что уходит протестовать.

«В жопу корпоративные нормы, когда такая ситуэйшн. Если что, молоком «Брест-Литовск 3.6%» можно промывать глаза, действительно помогает. Нет, это не реклама, это рабочий совет. А я пошел на улицу, не теряйте», — написал он.

Большинство комментаторов поддержали автора и выразили ему признательность за активную гражданскую позицию. При этом на сайте компании нет ссылки на страницу в Twitter, а аккаунт «Савушкин» был зарегистрирован в июне 2020 года.

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