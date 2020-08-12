Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) призвала министра транспорта России Евгения Дитриха проанализировать обоснованность скачка цен на авиатопливо в аэропортах страны. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что речь идет о росте цен на авиационный керосин на предстоящий период авгyст-сентябрь 2020 года.

Авиакомпании представили изменения по сравнению с результатом предыдущих тендеров на поставку топлива (июль 2020 года): аэропорт «Кольцово» +62,1%, «Домодедово» +33,4%, «Жуковский» +36%, Санкт-Петербург +18%, Владивосток +20,4%, Благовещенск +21,1%, Иркутск +28,1%, Краснодар +48,4%, Красноярск +48,6%.

Также компании отметили, что резкое подорожание цен на авиатопливо неминуемо приведет к общему росту стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей.

АЭВТ совместно с Минэнерго и ФАС России призвали Минтранс инициировать проверку обоснованности резкого роста стоимости авиационного керосина в аэропортах России.

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