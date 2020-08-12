Рост цен на авиакеросин зафиксировали в России

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России (АЭВТ) заявила о резком росте цен на авиационный керосин. Об этом сообщается на сайте АЭВТ.

С соответствующей жалобой ассоциация обратилась к Минэнерго и ФАС и запросила проведение проверки «обоснованности» данных изменений.

В заявлении также приводятся данные о том, что в екатеринбургском аэропорту Кольцево топливная стоимость повысилась на 62,1%, при этом в столичном аэропорту Жуковкий этот показатель увеличился на 36%, а в Домодедово — на 33,4%.

В свою очередь в Красноярске и Краснодаре цена на керосин поднялась на 48,6% и на 48,4% соответственно.

Ассоциация подчеркивает, что ценовые изменения нивелируют принятые правительством решения по восстановлению отрасли после кризиса.

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