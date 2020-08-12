Названы отрасли с наивысшим риском увольнения сотрудников
Министерство труда перечислило отрасли, работники которых находятся под высоким риском увольнения. Об этом сообщают «Известия».
Так, находящимися под наивысшим риском стали сотрудники сферы бытового обслуживания и торговли. Кроме того, под риск увольнения попали трудоустроенные в сфере административной и обеспечивающей работ.
Ведомство уточнило, что работники транспортной и сферы услуг также являются наиболее уязвимыми перед увольнением.
В свою очередь наиболее защищенными от увольнений стали сотрудники консалтинговой и логистической сфер. Вместе с ними идут работники топливной, химической промышленности и металлургии.
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