МЭР: эпидситуация остается фактором риска при восстановлении экономики

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, продолжает оставаться фактором риска при восстановлении российской экономики, заявила заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Дальнейшее восстановление экономики будет постепенным, эпидситуация является ключевым фактором риска, отметила Крючкова. Она добавила, что меры поддержки экономики помогли частично компенсировать падение ВВП во втором квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что, по предварительной оценке Росстата, падение ВВП России во втором квартале 2020 года составило 8,5%, что лучше изначальных прогнозов Минэкономразвития.

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