Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч
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Цена золота на бирже Comex снизилась на 2,4% по сравнению с показателем закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Таким образом, цена золота достигла $1991,4 за тройскую унцию.
Последний раз драгоценный металл опускался ниже $2 тыс. 4 августа текущего года.
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