СБУ раскрыла миллионные злоупотребления при строительстве объектов в Чернобыле

СБУ уличила украинскую корпорацию «Укрбуд» в миллионных махинациях при строительстве объектов в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает сайт спецслужбы.

«Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственной строительной корпорации «Укрбуд» на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения и перемещения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения», — указано в сообщении.

Следствие установило, что в сделке принимали участие «Укрстроймонтаж» и «Укрэнергомонтаж», входящие в состав «Укрбуда». По данным следователей, в 2017 и 2018 годах данные компании победили в ряде государственных закупок, которые были объявлены «Чернобыльской АЭС» и «Энергоатомом».

«Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, комплексов инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завода по переработке жидких радиоактивных отходов. Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен ($39,8 млн – ред.)», — сообщили в службе безопасности.

По информации СБУ, эти компании одержали победу на торгах неправомерно. Они вступили в сговор устранения конкурентов и манипулирования ценами. Обе коммерческие структуры значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что повлекло необоснованное выделение свыше 26 млн гривен ($941 тыс.) государственных денег.

Отмечается, что обе фирмы уже оштрафованы на 117 млн гривен и лишены права участвовать в госзакупках сроком на 3 года.

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