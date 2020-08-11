Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения
Вице-премьер Алексей Оверчук в ходе онлайн-совещания президента с кабмином сообщил, что Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения, передает ТАСС.
Речь идет о повышении налога на дивиденды, которые выводятся за рубеж, с 2% до 15%.
По его словам, соответствующие предложения уже направлены на Мальту, в Люксембург и в Нидерланды.
«С Мальтой и Люксембургом Минфином проведены видеоконференции, и реакция коллег на наше предложение положительная», — рассказал Оверчук.
Нидерланды пока ответ по этому вопросу не дали.
Ранее стало известно, что Кипр согласился обновить налоговое соглашение с Россией — увеличить налог на дивиденды и проценты до 15%.
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