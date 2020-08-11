Вице-премьер Алексей Оверчук в ходе онлайн-совещания президента с кабмином сообщил, что Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения, передает ТАСС.

Речь идет о повышении налога на дивиденды, которые выводятся за рубеж, с 2% до 15%.

По его словам, соответствующие предложения уже направлены на Мальту, в Люксембург и в Нидерланды.

«С Мальтой и Люксембургом Минфином проведены видеоконференции, и реакция коллег на наше предложение положительная», — рассказал Оверчук.

Нидерланды пока ответ по этому вопросу не дали.

Ранее стало известно, что Кипр согласился обновить налоговое соглашение с Россией — увеличить налог на дивиденды и проценты до 15%.

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