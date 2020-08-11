Правительство выделило 65,9 млрд рублей борющимся с коронавирусом медикам

Российское правительство выделило из федерального бюджета медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, почти 66 млрд рублей. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании.

По ее словам, эта сумма сложилась с учетом принятых правительством решений.

«Из федерального бюджета на эти цели выделено уже 65,9 млрд рублей», — сказала Голикова в эфире «России 24».

В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить надбавки к зарплате тем медикам, которые работают с заразившимися коронавирусом. Также позднее кабмин выделил пять млрд рублей на оформление отпускных медикам.

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