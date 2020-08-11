В России выросли расходы на подготовку ребенка в школу

В августе текущего года стоимость стандартного комплекта к школе (школьная форма, рюкзак и канцелярский набор) увеличилась на 19% (по сравнению с 2019 годом) и составила 4,4 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования IT-компании «Платформа ОФД».

Отмечается, что после объявления о проведении очной учебы россияне стали массово скупать школьную форму и крупные товары для школы.

По словам специалистов, после данного сигнала родители начали более активную подготовку к школе.

Однако число покупок ряда товаров-маркеров в начале августа заметно сократилось по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, так как немалая часть таких товаров уже была закуплена ранее в июне и июле (в результате мер господдержки семей с детьми).

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