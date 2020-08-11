Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за туры по России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за покупки туров по России. Соответствующий документ представлен на сайте правительства.

Отмечается, что компенсация за покупку туров будет автоматически направлена на карты покупателей в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

В программе участвуют все регионы России, но по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца 2020 года.

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