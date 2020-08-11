Россия направила США рекордное количество нефтепродуктов

Россия за первые шесть месяцев 2020 года поставила в США рекордное количество нефтепродуктов — свыше 9 млн тонн на $2,2 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4 млн тонн) поставки увеличились в 2,3 раза и достигли максимального уровня с 2004 года.

При этом на США за полгода пришлось свыше 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн тонн).

Тем не менее, лидирующую позицию заняли Нидерланды, туда Россия направила 12,19 млн тонн нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Еще 4,4 млн тонн пришлись на Мальту.

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