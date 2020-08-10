ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря
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Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регулятора.
«Кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих)», — говорится в сообщении.
Аналогичные рекомендации поступили и жилищным накопительным кооперативам по отношению к их членам, прекратившим выплаты взносов.
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