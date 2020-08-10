ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регулятора.

«Кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих)», — говорится в сообщении.

Аналогичные рекомендации поступили и жилищным накопительным кооперативам по отношению к их членам, прекратившим выплаты взносов.

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