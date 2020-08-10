Зарплаты бюджетникам хотят проиндексировать

В России могут проиндексировать зарплаты сотрудников федеральных учреждений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Елену Мухтиярову.

В настоящее время проект, предусматривающий индексацию зарплат на 3% с 1 октября текущего года, находится на межведомственном согласовании, рассказала Мухтиярова.

По ее словам, аналогичные решения планируются также на уровне регионов.

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