Зарплаты бюджетникам хотят проиндексировать
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В России могут проиндексировать зарплаты сотрудников федеральных учреждений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Елену Мухтиярову.
В настоящее время проект, предусматривающий индексацию зарплат на 3% с 1 октября текущего года, находится на межведомственном согласовании, рассказала Мухтиярова.
По ее словам, аналогичные решения планируются также на уровне регионов.
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