Кипр принял условия России по налоговому соглашению
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Кипр принял условия России по изменению налогового соглашения, передает ТАСС со ссылкой на Минфин РФ.
Речь идет об увеличении налога на дивиденды и проценты до 15%. Протокол о внесении изменений будет подписан в сентябре и вступит в силу с 2021 года.
Замглавы Минфина Алексей Сазанов в эфире канала «Россия-24» отметил, что российский бюджет получит дополнительно 130-150 млрд руб. ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды.
Ранее Минфин РФ направил Нидерландам письмо с предложением пересмотреть действующее налоговое соглашение.