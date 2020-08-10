Кипр принял условия России по налоговому соглашению

Кипр принял условия России по изменению налогового соглашения, передает ТАСС со ссылкой на Минфин РФ.

Речь идет об увеличении налога на дивиденды и проценты до 15%. Протокол о внесении изменений будет подписан в сентябре и вступит в силу с 2021 года.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов в эфире канала «Россия-24» отметил, что российский бюджет получит дополнительно 130-150 млрд руб. ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды.

Ранее Минфин РФ направил Нидерландам письмо с предложением пересмотреть действующее налоговое соглашение.