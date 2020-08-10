Минпросвещения считает непонятными подходы к оплате труда педагогов

Существующие в настоящее время подходы к формированию заработной платы педагогов являются непонятными и непрозрачными, заявил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк. Об этом сообщает ТАСС.

Причинами непрозрачности является многообразие систем оплаты труда, а также основания для назначения компенсационных и стимулирующих надбавок, отметил замглавы Минпросвещения.

Кроме того, даже на уровне отдельных муниципалитетов отсутствуют единые подходы к расчету размера зарплаты педагогов, отметил Басюк.

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