Минпросвещения считает непонятными подходы к оплате труда педагогов
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Существующие в настоящее время подходы к формированию заработной платы педагогов являются непонятными и непрозрачными, заявил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк. Об этом сообщает ТАСС.
Причинами непрозрачности является многообразие систем оплаты труда, а также основания для назначения компенсационных и стимулирующих надбавок, отметил замглавы Минпросвещения.
Кроме того, даже на уровне отдельных муниципалитетов отсутствуют единые подходы к расчету размера зарплаты педагогов, отметил Басюк.
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