Россия и Кипр обновили налоговое соглашение

Россия и Кипр утвердили поправки в соглашение об избежании двойного налогообложения, написал в Twitter кипрский министр Константинос Петридес.

Петридес также прикрепил совместное фото с вице-премьером России Алексеем Оверчуком, курирующим международное сотрудничество. Кипрский министр назвал достигнутое соглашение «важным и взаимовыгодным».

Договоренности подтвердило и российское министерство финансов. Протокол о поправках вступит в силу 1 января 2021 года.

Ранее стало известно, что в рамках поручения президента России Владимира Путина о корректировке договоров об избежании двойного налогообложения с теми странами, куда уходят значительные капиталы из страны, Москва денонсирует соответствующее соглашение с Кипром.

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