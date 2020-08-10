«Ъ» сообщил о планах Минфина поддержать госзакупки алмазов «Алросы»
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Минфин России планирует поддержать закупки алмазного сырья «Алросы» в Госфонд. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«В текущей ситуации, вызванной COVID-19 и фактическим локдауном алмазного рынка, закупка в Госфонд России окажет синергетический эффект и позитивно скажется на восстановлении рынка», — заявили в ведомстве.
Основным инициатором госзакупки выступает Якутия, которая владеет 25% «Алросы». Такая мера позволит восполнить пострадавший от коронавируса бюджет региона.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что в связи со снижением продаж «Алросы» из-за пандемии регион может недополучить от 10 до 20 млрд рублей.
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