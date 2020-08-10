Россиянам позволят исправить кредитную историю
Гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович в беседе с газетой «Известия» рассказал, что россияне теперь смогут изменить свою кредитную историю.
Он напомнил, что с 1 января 2021 года частично вступает в силу новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй.
В соответствии с ним, россияне смогут исправить рейтинг заемщика, если кредитор отказывается это сделать или исчез в результате отзыва лицензии.
Кроме этого, новый закон сокращает срок хранения записей о кредитах — с 10 до 7 лет.
По словам Александровича, изменения должны повысить защищенность финансовых организаций и заемщиков.
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